Сео тексты для сайта

КопирайтингЗакрыт22 заявки759 просмотров
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Написать сео тексты для сайта. Тема-уходовая косметика. Тексты для категорий товаров (косметика для лица/волос, крема, гели и т. д) , примерно 30 текстов. Где-то сделать рерайт. Размер 1 текста около 2000 символов б/п. 

В дальнейшем также нужно будет писать статьи. 

Пишите свои цены, пожалуйста. 

Тексты для сайта
3 года назад
AnyaNik
Анна 
36 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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