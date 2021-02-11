Написать сео тексты для сайта. Тема-уходовая косметика. Тексты для категорий товаров (косметика для лица/волос, крема, гели и т. д) , примерно 30 текстов. Где-то сделать рерайт. Размер 1 текста около 2000 символов б/п.

В дальнейшем также нужно будет писать статьи.

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