Копирайтер, для разработки многостраничного сайта

КопирайтингЗакрыт2 заявки440 просмотров
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Добрый день!

Разработка многостраничного сайта.

ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8

От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ.

Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом.

Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется.

Желаемый срок выполнения работы : до недели.

Оплата по договоренности, обсуждается с каждым соискателем отдельно.

Оплата производится по следующей схеме:

10% - Предоплата до начала работ.

40% - Вы выполняете небольшую часть работы, как правило предоставляется готовая главная страница. Я смотрю и принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве.

50% - По окончанию работы. После оплаты - вы предоставляете исходные файлы проекта с учетом требований в ТЗ.

Оставляйте свои отклики и я с вами свяжусь для дальнейшего обсуждения сотрудничества.

Тест вопрос, для не ботов.

(36-9)*3=?

3 года назад
Freedoom1
35 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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