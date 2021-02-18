Здравствуйте! Ищу копирайтера для генерации контента многостраничного сайта. Необходимо разработать текстовое наполнение для сайта на русском языке + автоматический перевод на:- Испанский;- Немецкий;- Французский;- Китайский;- Итальянский (есть заготовки) Ссылка на ТЗ: [url=http://surl.li/oeik]http://surl.li/oeik[/url] От соискателя требуется наличие портфолио в данной ...
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Ищу специалиста для разработки многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: [url=http://surl.li/oeir]http://surl.li/oeir[/url] Используется шаблонизатор PUG. Нужно уметь с ним работать. В ТЗ есть ответы, на большинство вопросов, пожалуйста, ознакомьтесь сначала с ним. От соискателя требуется наличие портфолио, ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в Figma. Ссылка на ТЗ: [url=http://surl.li/odjr]http://surl.li/odjr[/url] Рассматриваем соискателей с портфолио, а также опытом в сборе и получении требований от заказчика, и дальнейшем их выполнении. Соискатель должен уметь работать в ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Необходимо Разработка копирайта для многостраничного сайта на английском языке (не гугл транслейт). ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 (только анг. версия) От соискателя требуется наличие портфолио в данной[url=file:///C:/Users/Sunny/Desktop/Profit%20Center/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#_msocom_1][AS1][/url] тематике, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Доброго времени суток! И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA. с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3 От Вас: Портфолио, умение и желание работать ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт3 года назад
- $70
Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый срок ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/d16c5a Используется шаблонизатор PUG. Нужно уметь с ним работать. В тз есть ответы, нужен ли адаптив. Если откликаетесь и интересно читайте тз. От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток! И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA. с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3 От Вас: Портфолио, умение и желание работать с ТЗ и соблюдать его требования. Хороший уровень Figma. Все ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/d16c5a От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток! Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в Figma. Есть ТЗ, ознакомится можно по ссылки: [url=https://docs.google.com/document/d/1U2kTVmdRT6_Je_v5mL8Xy_YxtNZVFA0laJ_1rCZsi80/edit?usp=sharing]document TЗ[/url] От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт3 года назад