Freedoom1

Александра Свобода Freedoom1

 
35 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу копирайтера (рус) для текстового наполнения сайта

    Здравствуйте! Ищу копирайтера для генерации контента многостраничного сайта. Необходимо разработать текстовое наполнение для сайта на русском языке + автоматический перевод на:- Испанский;- Немецкий;- Французский;- Китайский;- Итальянский (есть заготовки) Ссылка на ТЗ: [url=http://surl.li/oeik]http://surl.li/oeik[/url] От соискателя требуется наличие портфолио в данной ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу разработчика для верстки многостраничного сайта

    Здравствуйте! Ищу специалиста для разработки многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: [url=http://surl.li/oeir]http://surl.li/oeir[/url] Используется шаблонизатор PUG. Нужно уметь с ним работать. В ТЗ есть ответы, на большинство вопросов, пожалуйста, ознакомьтесь сначала с ним. От соискателя требуется наличие портфолио, ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера (Figma) для создания многостраничного сайта

    Здравствуйте! Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в Figma. Ссылка на ТЗ: [url=http://surl.li/odjr]http://surl.li/odjr[/url] Рассматриваем соискателей с портфолио, а также опытом в сборе и получении требований от заказчика, и дальнейшем их выполнении. Соискатель должен уметь работать в ...

    Figma
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтер для разработки многостраничного сайта по форекс тематике.

    $70

    Необходимо Разработка копирайта для многостраничного сайта на английском языке (не гугл транслейт). ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 (только анг. версия) От соискателя требуется наличие портфолио в данной[url=file:///C:/Users/Sunny/Desktop/Profit%20Center/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#_msocom_1][AS1][/url] тематике, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайнер для разработки многостраничного сайта по Forex тематике.

    $500

    Доброго времени суток! И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA. с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3  От Вас: Портфолио, умение и желание работать ...

    Figma
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен копирайтер на проект.

    $70

    Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый срок ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Front End верстальщик для разработки многостраничного сайта о Forex.

    $500

    Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/d16c5a Используется шаблонизатор PUG. Нужно уметь с ним работать. В тз есть ответы, нужен ли адаптив. Если откликаетесь и интересно читайте тз. От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайнер для многостраничного сайта по форекс тематике.

    Доброго времени суток! И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA. с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3 От Вас: Портфолио, умение и желание работать с ТЗ и соблюдать его требования. Хороший уровень Figma. Все ...

    Figma
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер, для разработки многостраничного сайта

    Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Front-end. Для создания многостраничного сайта.

    Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/d16c5a От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайт

    Доброго времени суток! Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в Figma. Есть ТЗ, ознакомится можно по ссылки: [url=https://docs.google.com/document/d/1U2kTVmdRT6_Je_v5mL8Xy_YxtNZVFA0laJ_1rCZsi80/edit?usp=sharing]document TЗ[/url] От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать ...

    Figma
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    3 года назад