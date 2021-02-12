Front-end. Для создания многостраничного сайта.

Добрый день!

Разработка многостраничного сайта.

ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/d16c5a

От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ.

Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом.

Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется.

Желаемый срок выполнения: месяц

Оплата по договоренности, обсуждается с каждым соискателем отдельно.

Оплата производится по следующей схеме:

10% - Предоплата до начала работ.

40% - Вы выполняете небольшую часть работы, как правило предоставляется готовая главная страница. Я смотрю и принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве.

50% - По окончанию работы. После оплаты - вы предоставляете исходные файлы проекта с учетом требований в ТЗ.

Оставляйте свои отклики и я с вами свяжусь для дальнейшего обсуждения сотрудничества.

Тест вопрос, для не ботов.

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