Сделать верстку лендинга для автошколы

Есть самописная страница [url=https://prazdnikilux.ru/predlozheniya-ruki-i-serdtsa-world/index.php]https://prazdnikilux.ru/predlozheniya-ruki-i-serdtsa-world/index.php[/url] Копируем ее сюда [url=https://prazdnikilux.ru/predlozheniya-ruki-i-serdtsa-world/index.php]https://prazdnikilux.ru/organizacia-nezabivaemix-svidanii-world/index.php[/url] === Глобально в ней нужно заменить слова "предложение руки и сердца" на "незабываемые свидание" +удалить часть блоков +заменить одну концепцию +еще по мелочи Подробно здесь https://docs.google.com/document/d/12otboDzWS6nbSRKTAuUxLZoxY48Zi4H96Dy2ZZN-y10/edit?usp=sharing По итогу важно чтобы все работало четко и ничего не ...