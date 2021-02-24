Верстка и адаптация под WP

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок615 просмотров
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Сверстать макет из PSD. 

Верстка адаптивная, кроссбраузерная.

Адаптировать под Wordpress + мобильная версия.

3 года назад
maksim112
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KulkoP
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
4 дня
Все хорошо
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