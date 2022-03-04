Удобные сайты для вашего бизнеса! Качественно и в срок

Мои услуги:

Профессиональная верстка с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery;

Создание адаптивных и кроссбраузерных сайтов, которые будут корректно отображаться на всех типах устройств и во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);

Программирование и создание современной темы для CMS Wordpress.

HTML5

CSS3

Flexbox

Sass

JavaScript

JQuery

Bootstrap 3 (4)

Git

CMS Wordpress

CMS Joomla

SEO оптимизация

Стандарты W3C

. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Связь: