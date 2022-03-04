Votan14

Александр Киселев Votan14

 
38 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайты для вашего бизнеса! Качественно и в срок

Мои услуги:

  • Профессиональная верстка с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery;
  • Создание адаптивных и кроссбраузерных сайтов, которые будут корректно отображаться на всех типах устройств и во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);
  • Программирование и создание современной темы для CMS Wordpress.
Навыки и технологии:
  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox
  • Sass
  • JavaScript
  • JQuery
  • Bootstrap 3 (4)
  • Git
  • CMS Wordpress
  • CMS Joomla
  • SEO оптимизация
  • Стандарты W3C
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Связь:

JavascriptWordPressOpenCartiOSJoomlaBootstrapPrestashopjQuery
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