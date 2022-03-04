Удобные сайты для вашего бизнеса! Качественно и в срок
Мои услуги:
- Профессиональная верстка с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery;
- Создание адаптивных и кроссбраузерных сайтов, которые будут корректно отображаться на всех типах устройств и во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);
- Программирование и создание современной темы для CMS Wordpress.
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- Sass
- JavaScript
- JQuery
- Bootstrap 3 (4)
- Git
- CMS Wordpress
- CMS Joomla
- SEO оптимизация
- Стандарты W3C
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Votan14
- Skype: https://join.skype.com/invite/pVxSxVuh8cQC
Портфолио
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- Лендинг сети ресторанов71 просмотр
- LP ChallengeMe87 просмотров
- Racoon62 просмотра
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- Keemple40 просмотров