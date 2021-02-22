Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен55 заявок1031 просмотр
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Нужно сделать верстку лендинга на figma, 7 экранов. Предлагайте сроки/цены.

3 года назад
klondikex
53 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andryhaarapchik
Андрей 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$50
10 дней
Отличный исполнитель. После верстки сайт работает под всеми нужными браузерами и платформами. Рекомендую.
Понравилось работать с Влади Иванов. Все по ТЗ и никаких проблем во время разработки не возникло.
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