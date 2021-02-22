Верстка лендинга

Здравствуйте! Обозначит задачу заново, т.к. в предыдущем посте была задача плохо сформулирована и были вопросы. Новый дизайн (новый сверстанный сайт) перенести в корень основного домена. +настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и ...
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Нужно сделать верстку лендинга на figma, 7 экранов. Предлагайте сроки/цены.
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