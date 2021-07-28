pavelmelnik94

верстка лендингов
Верстка лендингов по макетам из Photoshop и Figma.
что предлагаю:
- семантически правильная разметка.
- валидный код, который можно проверить валидатором.
- высокий навык html5 и css3.
- адаптация под мобильную версию при необходимости.
- flex-box, css-grid.
- препроцессор SASS.
- оптимизация: минификация всех файлов кода и картинок. добиваюсь по 95% desktop и 90% mobile.
- кроссбраузерная верстка.
- верстка по методологии БЭМ.
- консультация
- jQuery
- отправка писем на e-mail.
верстка по bootstrap(могу использовать элементы библиотеки если необходимо, но без колонок). верстка с последующей посадкой под CMS. функционал на javascript.
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