pavelmelnik94

Павел pavelmelnik94

 
29 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
верстка лендингов

Верстка лендингов по макетам из Photoshop и Figma.

что предлагаю:

  • семантически правильная разметка.
  • валидный код, который можно проверить валидатором.
  • высокий навык html5 и css3.
  • адаптация под мобильную версию при необходимости.
  • flex-box, css-grid.
  • препроцессор SASS.
  • оптимизация: минификация всех файлов кода и картинок. добиваюсь по 95% desktop и 90% mobile.
  • кроссбраузерная верстка.
  • верстка по методологии БЭМ.
  • консультация
  • jQuery
  • отправка писем на e-mail.
чего не предлагаю:

  • верстка по bootstrap(могу использовать элементы библиотеки если необходимо, но без колонок).
  • верстка с последующей посадкой под CMS.
  • функционал на javascript.
http://pavelmelnik.ru/ - портфолио.
JavascriptCSSBootstrapFigmajQuery