pavelmelnik94

верстка лендингов

Верстка лендингов по макетам из Photoshop и Figma.

что предлагаю:

семантически правильная разметка.

валидный код, который можно проверить валидатором.

высокий навык html5 и css3.

адаптация под мобильную версию при необходимости.

flex-box, css-grid.

препроцессор SASS.

оптимизация: минификация всех файлов кода и картинок. добиваюсь по 95% desktop и 90% mobile.

кроссбраузерная верстка.

верстка по методологии БЭМ.

консультация

jQuery

отправка писем на e-mail.

чего не предлагаю: