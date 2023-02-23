Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом. Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, cms WordPress, cms ModX. Верстка сайтов: Landing Page и сайт-визитка, многостраничный сайт. Интеграция верстки с CMS WordPress, ModX. Ключевые навыки: HTML5, CSS (flexbox, grid, float...);

Нативный JavaScript, JQuery;

Умение работать с Photoshop, Avacode, Figma;

Опыт работы с фреймворками CSS (SmartGrid, Bootstrap);

Знание препроцессоров Less, Sass;

Использование методологии БЭМ;

В работе использую Gulp, ﻿Nunjucks, Git;

Интеграция верстки с cms ModX, WordPress ; Сотрудничая со мной, Вы получите: 1. Качественную HTML-верстку сайта на популярные браузеры и адаптацию под все разрешения экранов 2. Интеграцию дизайна в CMS WordPress, ModX для удобного редактирования контента сайта 3. Внутренняя SEO оптимизацию сайта. Гарантирую: Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение. Сайт портфолио: https://github.com/RudovichBy Связь: E-mail: [email protected]

Телеграм: TuMaN1122﻿

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