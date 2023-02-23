TuMaN1122

Олег TuMaN1122

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом. Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, cms WordPress, cms ModX.

Верстка сайтов: Landing Page и сайт-визитка, многостраничный сайт. Интеграция верстки с CMS WordPress, ModX.

Ключевые навыки:

  • HTML5, CSS (flexbox, grid, float...);
  • Нативный JavaScript, JQuery;
  • Умение работать с Photoshop, Avacode, Figma;
  • Опыт работы с фреймворками CSS (SmartGrid, Bootstrap);
  • Знание препроцессоров Less, Sass;
  • Использование методологии БЭМ;
  • В работе использую Gulp, ﻿Nunjucks, Git;
  • Интеграция верстки с cms ModX, WordPress ;
Сотрудничая со мной, Вы получите:

1. Качественную HTML-верстку сайта на популярные браузеры и адаптацию под все разрешения экранов

2. Интеграцию дизайна в CMS WordPress, ModX для удобного редактирования контента сайта

3. Внутренняя SEO оптимизацию сайта.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Сайт портфолио:

 https://github.com/RudovichBy

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