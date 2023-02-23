Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом. Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, cms WordPress, cms ModX.
Верстка сайтов: Landing Page и сайт-визитка, многостраничный сайт. Интеграция верстки с CMS WordPress, ModX.
Ключевые навыки:
- HTML5, CSS (flexbox, grid, float...);
- Нативный JavaScript, JQuery;
- Умение работать с Photoshop, Avacode, Figma;
- Опыт работы с фреймворками CSS (SmartGrid, Bootstrap);
- Знание препроцессоров Less, Sass;
- Использование методологии БЭМ;
- В работе использую Gulp, Nunjucks, Git;
- Интеграция верстки с cms ModX, WordPress ;
1. Качественную HTML-верстку сайта на популярные браузеры и адаптацию под все разрешения экранов
2. Интеграцию дизайна в CMS WordPress, ModX для удобного редактирования контента сайта
3. Внутренняя SEO оптимизацию сайта.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Сайт портфолио:https://github.com/RudovichBy
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: TuMaN1122
Я против войны в Украине!
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