Подправить блоки в корзине интернет магазина

http://test11.moytop.by/ - тут иногда то покажет слайдер целиком, то нет - https://prnt.sc/z3mc9q пишите кто может быстро поправить этот баг, чтобы больше не появлялся и при любом размере слайда - всё было ок. цену только укажите в заявке. потом ...