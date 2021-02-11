Подправить блоки в корзине интернет магазина

Добрый день. Есть 1 инструмент, на 4-5 страниц. Ищу человека, кто бы мог сам на готовом ресурсе немного видоизменить формы, стили ресурса под брендбук. Т.к. мы хотим продублировать этот же инструмент другой компании, и важно, чтобы визуально ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа небольшая.
Нужно подправить немного вставленные блоки в мобильной и декстопной версии. Есть один минут, делать буду я из за специфичности админки, а вы будете руководить.
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