dmitriewicz

Григорий dmitriewicz

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Перевод текстов и документов, рерайтинг, копирайтинг

Много лет занимаюсь иностранными языками, помимо китайского и английского, которыми владею в совершенстве, со словарями могу переводить с испанского, французского, турецкого и польского. В данный момент совершенствую навыки таджикского языка.

Проходил языковые курсы в КНР, часто бывал за границей, поэтому имею реальный опыт общения с носителями разных языков.

Ввиду грамотной речи возможно написание мной уникальных работ, курсовых, лабораторных и т.д. на тему языков, истории, философии, политологии и других гуманитарных наук.

По образованию технолог предприятий общественного питания.

Отзывы заказчиков
wildathead
Мария 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Написать англоязычные статьи в блог
Все хорошо, все понравилось. Григорий написал интересную статью на английском языке, все в соответствии с заданием. Будем работать еще.
Интересное задание, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
RusVakhitov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Перевод на испанский
Всё сделано. Там где нужно подправить по желанию заказчика, посоветовал как сделать.
Интересная задача, творческий человек, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
borisbsd
Борис 
43 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
3 года назад
Перевод с китайского на русский
Отличный перевод на китайский, рекомендую.
Благодарю заказчика за возможность показать свои способности, постановка задачи, оплата - всё чётко.
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга