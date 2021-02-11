Перевод текстов и документов, рерайтинг, копирайтинг

Много лет занимаюсь иностранными языками, помимо китайского и английского, которыми владею в совершенстве, со словарями могу переводить с испанского, французского, турецкого и польского. В данный момент совершенствую навыки таджикского языка.

Проходил языковые курсы в КНР, часто бывал за границей, поэтому имею реальный опыт общения с носителями разных языков.

Ввиду грамотной речи возможно написание мной уникальных работ, курсовых, лабораторных и т.д. на тему языков, истории, философии, политологии и других гуманитарных наук.

По образованию технолог предприятий общественного питания.