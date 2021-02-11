Перевод текстов и документов, рерайтинг, копирайтинг
Много лет занимаюсь иностранными языками, помимо китайского и английского, которыми владею в совершенстве, со словарями могу переводить с испанского, французского, турецкого и польского. В данный момент совершенствую навыки таджикского языка.
Проходил языковые курсы в КНР, часто бывал за границей, поэтому имею реальный опыт общения с носителями разных языков.
Ввиду грамотной речи возможно написание мной уникальных работ, курсовых, лабораторных и т.д. на тему языков, истории, философии, политологии и других гуманитарных наук.
По образованию технолог предприятий общественного питания.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Все хорошо, все понравилось. Григорий написал интересную статью на английском языке, все в соответствии с заданием. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Интересное задание, рекомендую к сотрудничеству!
$8
10 баллов
3 года назад
Всё сделано. Там где нужно подправить по желанию заказчика, посоветовал как сделать.
Ответный отзыв
Интересная задача, творческий человек, рекомендую к сотрудничеству
$7
10 баллов
3 года назад
Отличный перевод на китайский, рекомендую.
Ответный отзыв
Благодарю заказчика за возможность показать свои способности, постановка задачи, оплата - всё чётко.
Переводы
2 отзыва
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга