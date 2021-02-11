Перевод с китайского на русский

ПереводыЗавершен29 заявок1436 просмотров
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Перевод с китайского на русский - 1 статьи из СМИ журнала. 

3 года назад
borisbsd
Борис 
43 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dmitriewicz
Григорий 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$7
1 день
Отличный перевод на китайский, рекомендую.
Благодарю заказчика за возможность показать свои способности, постановка задачи, оплата - всё чётко.
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