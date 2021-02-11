перевод интервью с русского на английский , примерный размер страничка а4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод с китайского на русский - 1 статьи из СМИ журнала.
- Похожие заказы
- Переводы146 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
сделать перевод, тема стартапыПереводы173 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу человека на переводы. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.Переводы70 заявокЗакрыт3 года назад
Интересует возможность и стоимость перевода лендинга [url=https://ventoxx.com/]https://ventoxx.com/[/url] на польский, чешский, английский языки. Желателен перевод носителем языка. Так же интересуют сроки выполнения.Переводы20 заявокЗакрыт3 года назад
На проектную работу требуется переводчик с английского на русский язык. Тематика: ранее развитие ребенка Примеры статей:[list][*][url=https://blog.kinedu.com/11-month-old-baby-development/][/url][url=https://blog.kinedu.com/11-month-old-baby-development/]https://blog.kinedu.com/11-month-old-baby-development/[/url][*][url=https://www.whattoexpect.com/first-year/month-by-month/month-5.aspx][/url][url=https://www.whattoexpect.com/first-year/month-by-month/month-5.aspx]https://www.whattoexpect.com/first-year/month-by-month/month-5.aspx[/url][*][url=https://blog.kinedu.com/8-fun-activities-to-help-with-pronunciation/][/url][url=https://blog.kinedu.com/8-fun-activities-to-help-with-pronunciation/]https://blog.kinedu.com/8-fun-activities-to-help-with-pronunciation/[/url][/list]Завершен3 года назад
Нужно перевести текст на англ язык. Это краткая биография диджея. Поэтому техническая точность не нужна, больше художественный уклон). текст около или менее 1000 знаков.Переводы9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести интервью в конце видео [url=https://youtu.be/p4dkSxdrtXg]https://youtu.be/p4dkSxdrtXg [/url]потом перевод будет добавлен субтитрами к видео. [url=https://docs.google.com/document/d/1gq34-jcDr4CxmYLDoSd9NZsYOjvXRdSXD1f5g-Nsg6U/edit]https://docs.google.com/document/d/1gq34-jcDr4CxmYLDoSd9NZsYOjvXRdSXD1f5g-Nsg6U/edit[/url] Перевод на английский оформите пожалуйста строчку немецкого под ней переводЗавершен3 года назад
- $3
Перевести статьюПереводы19 заявокЗакрыт3 года назад
Перевод текста с английского на русский в кратчайшие срокиЗакрыт3 года назад
- $20
Нужен грамотный перевод с английского на русский.Тема - экономика, налоги.Налоговый кодексЗавершен3 года назад