Перевод текста tff

ПереводыЗакрыт3 заявки253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод текста с английского на русский в кратчайшие сроки

3 года назад
guest_16123490015548
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
7 дней
Заказчик дал материал в работу, сроки и стоимость обговорили, затем тишина, работа была выполнена раньше срока, время на выполнение задания потрачено впустую
  • Похожие заказы

  • Перевод с английского на русский

    $25

    Нужно перевести текст про медицинское оборудование с английского на русский  (в файле много картинок). Перевод предоставить в .doc или .rtf формате. Дедлайн: 7 февраля

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод с и на английский

    Нужен перевод 2-х тестов. 1-ый с английского на русский, 5 страниц. 2-ой с русского на английский, 10 страниц. Не через googl и не машинный перевод, будут проверяться. В отклике пишите сроки и цену. В лс прошу не ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод и Озвучка видеоролика

    Перевод на английский и озвучка (от носителя американского, или человека который проживал в США какое-то врем. нужен американский акцент) большого количества видеороликов на тему создания анимаций

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется переводчик с русского на китайский

    Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Работа удалённо.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется переводчик с русского на китайский

    Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Помимо этого имеется предложение долгосрочного оплачиваемого сотрудничества, всё расскажем подробнее ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетолог для марафона английского языка

    $150

    Школа английского языка в поисках опытного таргетолога, Нужно будет запустить таргет для привлечение заявок на платный марафон и для бесплатных пробных занятий английского языка.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Услуга переводчика и представителя в Польше

    Нужен человек прекрасно владеющий польским и русским языками. Бойкий и готовый звонить и иногда выезжать и делать поручения по Польше. Вести переговоры, проверять погрузку растений в фуру. Работа периодическая невозможно предсказать как много и как часто ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    3 года назад