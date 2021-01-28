Необходимо помочь вписать слова в предложения на Немецком

ПереводыЗакрыт30 заявок606 просмотров
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Есть колонка с 10-12 словосочетаниями. Нужно вписать их в предложения. Я объясню, покажу исполнителю подробней

3 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад