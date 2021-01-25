Перевести небольшой текст с Англиского на финский.

Необходим перевод на португальский [url=https://docs.google.com/document/d/1j152jVgLdQtaK6mQ5d2bZ2_QZOnhvrMRUEPNAD81-kc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1j152jVgLdQtaK6mQ5d2bZ2_QZOnhvrMRUEPNAD81-kc/edit?usp=sharing[/url] Вычитывать будет нейтив, посему за большое число ошибок - штрафы. В приоритете скорость и качесто. Сначала на тест берем один текст, потом остальные. В списке 20 текстов всего будет. Указываем цену за 1000 ...