Перевод на испанский Срочно!

Добрый день, уважаемые исполнители, Нужен переводчик (желательно носитель языка) для перевода описаний ювелирных изделий с немецкого на шведский. Вам будут даны тексты на немецком для сережек, цепочек и браслетов из золота, их нужно будет перевести на шведский ...