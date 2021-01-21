Нужен перевод с немецкого на шведский

ПереводыЗакрыт11 заявок544 просмотра
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Добрый день, уважаемые исполнители,

Нужен переводчик (желательно носитель языка) для перевода описаний ювелирных изделий с немецкого на шведский.

Вам будут даны тексты на немецком для сережек, цепочек и браслетов из золота, их нужно будет перевести на шведский + если надо откорректировать таким образом, чтобы текст легко читался и хорошо воспринимался шведами. Текст продающий. Примерное количество символов : 10 000.

Подробное ТЗ выбранному исполнителю. 

Мы ищем профессионала в своем деле.

Если сработаемся, то сможем предложить Вам другие интересные проекты.

3 года назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад