Переводчик для телефонного звонка на английском

$7
ПереводыЗакрыт5 заявок684 просмотра
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Нужно сделать краткий телефонный звонок на английском языке, детали уточню в лс.

3 года назад
Cybernetics
Кузнецов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lizaru
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$7
1 день