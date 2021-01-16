Перевод с русского на украинский язык 18+

ПереводыЗакрыт195 заявок2933 просмотра
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Требуется копирайтер для перевода с русского на украинский язык. Обязательные требования:

1) аккаунт на текст.ру;

2) Хороший украинский язык.

3 года назад
mutant88
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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