Перевод инструкции с английского языка

Я приношу вам свои извинения за некорректно выполненную работы, это первый и последний случай, когда задачу выполнял не сам, а доверил его другому человеку, так же став заложником непрофессионального выполнения проекта, еще раз приношу извинения, и в дальнейшем больше никогда не доверю свою работу другим исполнителям. P.S Не хотелось что бы через 1 ошибку, ваше отношение обо мне, как исполнителя, было негативное. С уважением, Дмитрий.