Перевод инструкции с английского языка

ПереводыЗавершен36 заявок923 просмотра
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Нужно выполнить перевод с английского языка небольшой части инструкции к самолёту(50 000 знаков). Будет плюсом знакомство переводчика с авиационной тематикой, турбовинтовыми двигателями, системами ВС.  Пример страницы текста во вложении. Присылайте ваши предложения по цене и срокам. 

3 года назад
Lubomir
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
S1smiley3d1
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$18
3 дня
Переводил гугл-транслейтом, не вычитывал. Один раз прислал промежуточный результат, так что что-то всё же, наверное, делал. Кормил завтраками, в итоге пропал с радаров через 8 дней после взятия заказа, который обещал сделать за 3.
Я приношу вам свои извинения за некорректно выполненную работы, это первый и последний случай, когда задачу выполнял не сам, а доверил его другому человеку, так же став заложником непрофессионального выполнения проекта, еще раз приношу извинения, и в дальнейшем больше никогда не доверю свою работу другим исполнителям.   P.S   Не хотелось что бы через 1 ошибку, ваше отношение обо мне, как исполнителя, было негативное.   С уважением, Дмитрий.
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1
1 день
Сергей прекрасно выполнил заказ - вовремя, аккуратно и вдумчиво. От меня потребовалось минимум редакторских правок, но в силу сложности темы текста это было неизбежно. На связь Сергей выходил оперативно, если что-то требовалось уточнить - уточнял. Вы можете быть уверены, что этот специалист выполнит для вас перевод именно так как вам нужно, согласно ТЗ и здравому смыслу. Обязательно обращусь ещё раз.
Отличный заказчик, за время сотрудничества всегда на связи, объясняла что и как, с оплатой проблем нет, рекомендую всем исполнителям, не пожалеете
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