Перевод инструкции с английского языка

Нужен перевод текста только носители Оптовый заказ от 100 работ Немецкий Итальянский Французский Норвежский Греческий Португальский Шведский Голландский Финский Японский Польский Фарси Филиппинский Вьетнамский Арабский (ОАЭ) Датский Чешский Каталонский Болгарский Хорватский Сербский Венгерский Эстонский
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Нужно выполнить перевод с английского языка небольшой части инструкции к самолёту(50 000 знаков). Будет плюсом знакомство переводчика с авиационной тематикой, турбовинтовыми двигателями, системами ВС. Пример страницы текста во вложении. Присылайте ваши предложения по цене и срокам.
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