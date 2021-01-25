Лечение сайтов PHP от заражения

Специалист с 10-летним опытом борьбы с заражениями сайтов на PHP вирусами. Работаю с CMS Wordpress, ModX, Bitrix, OpenCart, Joomla.

Проверка сайта на наличие вирусов - 20 $

Устранение вирусов и уязвимостей на сайте - от 20$, зависит от сложности работ

Чистка форума от ботов - 15$

Современные популярные CMS "из коробки" обладают постоянно обновляющимися уязвимостями. Разместив на сайте информацию о своей компании и настроив связь с клиентами, вы не можете быть уверены, что приобретённые вами ресурсы хостинга не используются за вашей спиной злоумышленниками.

Заражение сайта вирусом опасно потому, что сайт может быть неожиданно выключен хостером, попасть в чёрные списки, непредсказуемо упасть в поиске, а также - в зависимости от уровня проекта - поставить под угрозу личную информацию пользователей, репутацию компании и даже её бюджет.

Настройка существующих защитных плагинов зачастую излишне сложна и сама по себе требует специальных знаний. Поддержка хостингов обычно не занимается устранением заражения(по понятной причине - держать на должности сотрудника поддержки специалиста, который это умеет - стрельба из пушки по воробьям).

Проверять, не заражён ли ваш сайт вирусом, стоит каждый раз, когда на нём появляется непонятная реклама, хостер сообщает о подозрительном поведении сайта(рассылка спама, перегрузка процессора, "вредоносные сигнатуры" - что бы это ни было) и грозит блокировкой, когда на сайте таинственным образом появляются или пропадают файлы либо когда был заражён вирусом компьютер, с которого вы обычно редактируете свой сайт.

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