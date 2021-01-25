Lubomir

Агата Бобылева Lubomir

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Лечение сайтов PHP от заражения

Специалист с 10-летним опытом борьбы с заражениями сайтов на PHP вирусами. Работаю с CMS Wordpress, ModX, Bitrix, OpenCart, Joomla. 

Проверка сайта на наличие вирусов - 20 $

Устранение вирусов и уязвимостей на сайте - от 20$, зависит от сложности работ

Чистка форума от ботов - 15$

Современные популярные CMS "из коробки" обладают постоянно обновляющимися уязвимостями. Разместив на сайте информацию о своей компании и настроив связь с клиентами, вы не можете быть уверены, что приобретённые вами ресурсы хостинга не используются за вашей спиной злоумышленниками. 

Заражение сайта вирусом опасно потому, что сайт может быть неожиданно выключен хостером, попасть в чёрные списки, непредсказуемо упасть в поиске, а также - в зависимости от уровня проекта - поставить под угрозу личную информацию пользователей, репутацию компании и даже её бюджет. 

Настройка существующих защитных плагинов зачастую излишне сложна и сама по себе требует специальных знаний. Поддержка хостингов обычно не занимается устранением заражения(по понятной причине - держать на должности сотрудника поддержки специалиста, который это умеет - стрельба из пушки по воробьям).

Проверять, не заражён ли ваш сайт вирусом, стоит каждый раз, когда на нём появляется непонятная реклама, хостер сообщает о подозрительном поведении сайта(рассылка спама, перегрузка процессора, "вредоносные сигнатуры" - что бы это ни было) и грозит блокировкой, когда на сайте таинственным образом появляются или пропадают файлы либо когда был заражён вирусом компьютер, с которого вы обычно редактируете свой сайт. 

почта: [email protected]

телеграм: @thenans

PHPWordPressOpenCartJoomlaMODXСайт на PHPБитрикс
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  • Перевод инструкции с английского языка

    Нужно выполнить перевод с английского языка небольшой части инструкции к самолёту(50 000 знаков). Будет плюсом знакомство переводчика с авиационной тематикой, турбовинтовыми двигателями, системами ВС.  Пример страницы текста во вложении. Присылайте ваши предложения по цене и ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
S1smiley3d1
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
3 года назад
Перевод инструкции с английского языка
Я приношу вам свои извинения за некорректно выполненную работы, это первый и последний случай, когда задачу выполнял не сам, а доверил его другому человеку, так же став заложником непрофессионального выполнения проекта, еще раз приношу извинения, и в дальнейшем больше никогда не доверю свою работу другим исполнителям.   P.S   Не хотелось что бы через 1 ошибку, ваше отношение обо мне, как исполнителя, было негативное.   С уважением, Дмитрий.
Переводил гугл-транслейтом, не вычитывал. Один раз прислал промежуточный результат, так что что-то всё же, наверное, делал. Кормил завтраками, в итоге пропал с радаров через 8 дней после взятия заказа, который обещал сделать за 3.
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sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Перевод инструкции с английского языка
Отличный заказчик, за время сотрудничества всегда на связи, объясняла что и как, с оплатой проблем нет, рекомендую всем исполнителям, не пожалеете
Сергей прекрасно выполнил заказ - вовремя, аккуратно и вдумчиво. От меня потребовалось минимум редакторских правок, но в силу сложности темы текста это было неизбежно. На связь Сергей выходил оперативно, если что-то требовалось уточнить - уточнял. Вы можете быть уверены, что этот специалист выполнит для вас перевод именно так как вам нужно, согласно ТЗ и здравому смыслу. Обязательно обращусь ещё раз.
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