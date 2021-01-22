Перевод документа на Финский и Норвежский

ПереводыЗавершен5 заявок355 просмотров
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Добрый день. Необходимо перевести документ с английского на финский и норвежский языки. Документ +-3300 слов. Жду Ваших предложений по цене и срокам. Без Гугл переводчика пожалуйста 

3 года назад
ArtShagi
Артём 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
AR4y
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$50
2 дня
Все на высоте, отличное исполнение перевода. Спасибо!
Отличная постановка задачи, всегда на связи и своевременная оплата. Все на высшем уровне. Рекомендую!!!