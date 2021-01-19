Нужен нативный перевод письма с русского на английский язык

ПереводыЗакрыт62 заявки804 просмотра
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Нужен нативный перевод письма с русского на английский язык. До 4000 символов.

Нужно грамотно перевести текст, чтоб англоязычные партнёры поняли всё.

3 года назад
drugan177
35 летРумыния
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад