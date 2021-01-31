Просмотреть видео на англ и вкратце сформулировать суть на русском

ПереводыЗавершен18 заявок789 просмотров
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Здравствуйте. Мне нужно чтобы человек посмотрел несколько видео на английском на ютубе (4-5 часов их суммарная продолжительность в зависимости от скорости воспроизведения видео) которые объединяет одна тема, а затем сформулировал ее вкратце на русском языке. Видео называются War on Sensemaking. Информация в видео не является какой-то специфической, ее поймет любой человек. Сколько будет стоить такая работа?

3 года назад
RandomFruit
Дмитрий 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kateliseeva9
Екатерина 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
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Спасибо за интересную задачу!