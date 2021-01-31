Только для носителей языка (английский язык). Нужно прочитать тексты на сайте и в рекламных объявлениях, отметить неправильные или непонятные фразы или ошибки и прислать замечания.
Просмотреть видео на англ и вкратце сформулировать суть на русском
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Здравствуйте. Мне нужно чтобы человек посмотрел несколько видео на английском на ютубе (4-5 часов их суммарная продолжительность в зависимости от скорости воспроизведения видео) которые объединяет одна тема, а затем сформулировал ее вкратце на русском языке. Видео называются War on Sensemaking. Информация в видео не является какой-то специфической, ее поймет любой человек. Сколько будет стоить такая работа?
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