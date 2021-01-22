Нужен перевод также картинок и подписей к ним. Жду предложений по цене
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Перевести текст видео https://shrlink.top/el4GEZ5iDVK
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