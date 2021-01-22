Рерайт статей на английском языке. + перевод

ПереводыЗакрыт42 заявки842 просмотра
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Требуется рерайт статей на английском языке о частотах связи используемых в различных странах. Уровень статей на выходе высокий -

возможно будут читать жители англоязычных стран.

Также нужно перевести несколько статей на английский язык  - тематика электроника.

Исполнители с высокими ценами - пожалуйста не предлагайте свои услуги.

3 года назад
smash777
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад