Перевод инструкции на 3Д принтер

ПереводыЗавершен15 заявок474 просмотра
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+ 1 стр. сертификат

страна производитель Корея

С английского на украинский

документы во вложениях

upd изза максимального размера файлы сжал и залил на облако https://1drv.ms/u/s!AiSBhg4X-oQ4gY4kptRyRy0eMiUPww?e=ZgC8mS

Upd заявки можно уже не подавать. Я с исполнителем определился, просто временно на паузе статус задачи

3 года назад
crusader_fdx
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$30
3 дня
еще пока не смотрели результат, но коммуникация и соблюдение сроков точно 5 из 5 ;)
Отличный заказчик. С Ростиславом очень приятно работать. Мгновенная оплата. Только рекомендации.