Перевод инструкции на 3Д принтер

Задача: Создать 10 профилей на зарубежном форуме С помощью [url=http://www.maultalk.com/go.php?https://translate.google.ru/]https://translate.google.ru/[/url] постить сообщения. На каждый профиль по 100 сообщений в среднем. Необходимо: умение подключаться к удаленному рабочему столу. Работа через RDP Оплата: Регистрация 10 руб Постинг 4 руб/сообщение. По прежнему ищу исполнителя