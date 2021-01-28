Перевод с и на английский

Нужен перевод 2-х тестов. 1-ый с английского на русский, 5 страниц. 2-ой с русского на английский, 10 страниц. Не через googl и не машинный перевод, будут проверяться.

В отклике пишите сроки и цену.

В лс прошу не писать, буду общаться с исполнителем.

Спасибо за понимание.