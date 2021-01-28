Перевод и Озвучка видеоролика

Нужен перевод текста в 13 страниц с польского языка на русский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод на английский и озвучка (от носителя американского, или человека который проживал в США какое-то врем. нужен американский акцент) большого количества видеороликов на тему создания анимаций
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