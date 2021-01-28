Перевод и Озвучка видеоролика

ПереводыЗакрыт20 заявок822 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод на английский и озвучка (от носителя американского, или человека который проживал в США какое-то врем. нужен американский акцент) большого количества видеороликов на тему создания анимаций

3 года назад
smartorama
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад