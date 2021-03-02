Перевод с Немецкого на Английский

ПереводыЗавершен11 заявок699 просмотров
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Необходимо перевести интервью в конце видео

https://youtu.be/p4dkSxdrtXg

потом перевод будет добавлен субтитрами к видео.

https://docs.google.com/document/d/1gq34-jcDr4CxmYLDoSd9NZsYOjvXRdSXD1f5g-Nsg6U/edit

Перевод на английский оформите пожалуйста строчку немецкого под ней перевод

3 года назад
evgeniy888
Евгений 
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
fraulein18s
Алина 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$5
22 дня
Получился отличный перевод.
Все прошло успешно
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