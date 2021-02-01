Перевести статью 3000 символов Корейский язык

Перевод текста с английского на русский в кратчайшие сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести статью
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $20
Нужен грамотный перевод с английского на русский.Тема - экономика, налоги.Налоговый кодексЗавершен3 года назад
- $25
Нужно перевести текст про медицинское оборудование с английского на русский (в файле много картинок). Перевод предоставить в .doc или .rtf формате. Дедлайн: 7 февраляЗавершен3 года назад
Нужен перевод текста в 13 страниц с польского языка на русскийПереводы98 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен перевод 2-х тестов. 1-ый с английского на русский, 5 страниц. 2-ой с русского на английский, 10 страниц. Не через googl и не машинный перевод, будут проверяться. В отклике пишите сроки и цену. В лс прошу не ...Закрыт3 года назад
Перевод на английский и озвучка (от носителя американского, или человека который проживал в США какое-то врем. нужен американский акцент) большого количества видеороликов на тему создания анимацийПереводы20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Работа удалённо.Переводы11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Помимо этого имеется предложение долгосрочного оплачиваемого сотрудничества, всё расскажем подробнее ...Переводы7 заявокЗакрыт3 года назад
Есть колонка с 10-12 словосочетаниями. Нужно вписать их в предложения. Я объясню, покажу исполнителю подробнейПереводы30 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Школа английского языка в поисках опытного таргетолога, Нужно будет запустить таргет для привлечение заявок на платный марафон и для бесплатных пробных занятий английского языка.Переводы6 заявокЗакрыт3 года назад