Перевод с английского на русский

Ищу человека на переводы. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проектную работу требуется переводчик с английского на русский язык.
Тематика: ранее развитие ребенка
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