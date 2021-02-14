В стабильную и растущую компанию требуется специалист с опытом работы продвижения в социальной сети Instagram. Компания занимается реализацией товаров для ванной комнаты "комфорт+ сегмента"; [b]Обязанности[/b][list][*]Анализ рынка, аудитории и конкурентов;[*]Подготовка и согласование контент-плана на спринт (2 недели);[*]Развитие аккаунта ...