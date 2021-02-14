Для Facebook Ads требуется нарисовать 4 серии баннеров (2 урла + 2 ab теста) для образовательного проекта. Под серией баннеров подразумевается 3 идентичных баннера с адаптацией размеров. Предварительные требования к серии баннеров:[list][*]Предварительные размеры: 1080x1920, 1080x1080, 1200x675 [*]Формат: jpeg [*]Стиль ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
[b]Задачи[/b][list][*]Участвовать в разработке продуктовых сервисов компании;[*]Улучшать качество кодовой базы (рефакторинг legacy, написание тестов);[*]Проводить code-review и влиять на процессы разработки;[/list][b] Требования[/b][list][*]Опыт коммерческой разработки от 3х лет, требуемый уровень - middle/senior;[*]Уверенные знания JavaScript, CSS и принципов адаптивной верстки;[*]Опыт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
В стабильную и растущую компанию требуется специалист с опытом работы продвижения в социальной сети Instagram. Компания занимается реализацией товаров для ванной комнаты "комфорт+ сегмента"; [b]Обязанности[/b][list][*]Анализ рынка, аудитории и конкурентов;[*]Подготовка и согласование контент-плана на спринт (2 недели);[*]Развитие аккаунта ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
На проектную работу требуется переводчик с английского на русский язык. Тематика: дизайн/архитектура Примеры статей:[list][*]https://homes.interiordesign.net/articles/18767-nkba-s-key-bath-design-trends-for-2021/[*]https://www.dwell.com/article/how-to-design-a-kids-room-2f17bfb7[/list]Переводы40 заявокЗакрыт3 года назад
На проектную работу требуется переводчик с английского на русский язык. Тематика: ранее развитие ребенка Примеры статей:[list][*][url=https://blog.kinedu.com/11-month-old-baby-development/][/url][url=https://blog.kinedu.com/11-month-old-baby-development/]https://blog.kinedu.com/11-month-old-baby-development/[/url][*][url=https://www.whattoexpect.com/first-year/month-by-month/month-5.aspx][/url][url=https://www.whattoexpect.com/first-year/month-by-month/month-5.aspx]https://www.whattoexpect.com/first-year/month-by-month/month-5.aspx[/url][*][url=https://blog.kinedu.com/8-fun-activities-to-help-with-pronunciation/][/url][url=https://blog.kinedu.com/8-fun-activities-to-help-with-pronunciation/]https://blog.kinedu.com/8-fun-activities-to-help-with-pronunciation/[/url][/list]Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад