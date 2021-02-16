SMM-специалист

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок1468 просмотров
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В стабильную и растущую компанию требуется специалист с опытом работы продвижения в социальной сети Instagram.

Компания занимается реализацией товаров для ванной комнаты "комфорт+ сегмента";

Обязанности

  • Анализ рынка, аудитории и конкурентов;
  • Подготовка и согласование контент-плана на спринт (2 недели);
  • Развитие аккаунта в Instagram;
  • Коммуникация с подписчиками;
  • Мониторинг эфективности продвижения аккаунта;
  • Работа с упоминаниями бренда в социальных сетях, репутационный маркетинг;

Требования

  • Практический опыт написания привлекательных текстов, грамотная речь (устная и письменная);
  • Понимание специфики продвижения в Instagram;
  • Базовые компетенции по работе с графическими редакторами и фотостоками;
  • Обязателен опыт продвижения аккаунта в сфере e-commerce;

Будет плюсом

  • Опыт ведения таргетированной рекламы;
  • Знание английского языка для поиска идей на англоязычных ресурсах;
  • Опыт работы с системами аналитики, понимание основных принципов e-commerce;
3 года назад
olga_lm
Ольга 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад