SMM-специалист

Задачи all4bath 1. Директ ведение всех видов компаний и их ведение, анализ экономики и конверта2. Соц сети инстаграмм,, вк и фейсбук таргетирование и продвижение, создание анонсов через canva3. Гугл адворс и мерченс ведение компаний4. Рассылки по ...
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В стабильную и растущую компанию требуется специалист с опытом работы продвижения в социальной сети Instagram.
Компания занимается реализацией товаров для ванной комнаты "комфорт+ сегмента";
Обязанности
- Анализ рынка, аудитории и конкурентов;
- Подготовка и согласование контент-плана на спринт (2 недели);
- Развитие аккаунта в Instagram;
- Коммуникация с подписчиками;
- Мониторинг эфективности продвижения аккаунта;
- Работа с упоминаниями бренда в социальных сетях, репутационный маркетинг;
Требования
- Практический опыт написания привлекательных текстов, грамотная речь (устная и письменная);
- Понимание специфики продвижения в Instagram;
- Базовые компетенции по работе с графическими редакторами и фотостоками;
- Обязателен опыт продвижения аккаунта в сфере e-commerce;
Будет плюсом
- Опыт ведения таргетированной рекламы;
- Знание английского языка для поиска идей на англоязычных ресурсах;
- Опыт работы с системами аналитики, понимание основных принципов e-commerce;
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