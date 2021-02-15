Ведение аккаунта Инстаграм-СММ в бренд одежды

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт37 заявок2187 просмотров
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· Разрабатывать и реализовывать контент-стратегию для бренда;

· Регулярно анализировать и внедрять тренды fashion-индустрии и SMM;

· Создавать и постоянно дополнять рубрикатор для увеличения вовлечённости аудитории и охватов;

· Отслеживать и внедрять тренды, продумывать креатив для каждой stories;

· Ежедневный постинг в ленту и stories + еженедельная аналитика работы и разработка предложений по улучшению качества контента и росту показателей.

· Разрабатывать и реализовывать креативные спецпроекты и конкурсы

· Работать с инфлюенсерами

3 года назад
marlfox
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад