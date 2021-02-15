Добрый день. Ищем человека для написания постов в инстаграмм по BIM тематике, проектированию, архитектуре и строительству. В среднем 3-4 поста в неделю. Ждем предложений.
Ведение аккаунта Инстаграм-СММ в бренд одежды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
· Разрабатывать и реализовывать контент-стратегию для бренда;
· Регулярно анализировать и внедрять тренды fashion-индустрии и SMM;
· Создавать и постоянно дополнять рубрикатор для увеличения вовлечённости аудитории и охватов;
· Отслеживать и внедрять тренды, продумывать креатив для каждой stories;
· Ежедневный постинг в ленту и stories + еженедельная аналитика работы и разработка предложений по улучшению качества контента и росту показателей.
· Разрабатывать и реализовывать креативные спецпроекты и конкурсы
· Работать с инфлюенсерами
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