Рекламная компания (таргет) в фейсбук-инстра

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт18 заявок849 просмотров
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Добрый день, нужен специалист для запуска рекламной компании на электронные устройства для красоты.

Бюджеты, сроки, кейсы присылайте. 

Есть в инсте аккаунта, в фейсбук группа. Записей 30, не заполнялась год.

3 года назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад