Есть сообщество: https://vk.com/personal_projector. Аналогичное есть в фейсбуке. Есть лендинг https://personal-projector.bitrix24.site/. Пока в планах - охват соцсетей. Сделано самостоятельно на коленке. Нужны имя и шапка.
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SMM продвижение интернет магазина. По всем вопросам пишите, отвечу.
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