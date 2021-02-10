SMM продвижение интернет магазина

Нужно сделать тестовую компанию в ВК для привлечение участников на трансформационную психологическую игру. Задача получить 3 реальных лида, чтобы оттестировать выше указанную нишу. Гео - вся Россия. Бюджет на компанию 4000 руб. в них входит. То есть ...