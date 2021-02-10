Ищем успешного арбитражника под цветочный оффер

Оффер перед праздниками - Флористические шедевры

Информация о работодателе:

ЦВЕТАЛЕТА — студия авторских букетов. Мы создаем Флористические шедевры.

Мы добились стабильных продаж в оффлайн торговле в своих трёх работающих цветочных студиях в Москве.

И сейчас активно переходим в онлайн продажи, для чего мы здесь и создали тему.

На данный момент у нас широкий ассортимент:

1. Авторские букеты.

2. Моно, дуо и триобукеты.

3. Композиции и корзинки.

4. Обычные букеты.

5. Всегда сможем удовлетворить изысканный вкус покупателя и сделать под его ТЗ, тот или иной Флористический шедевр.

Иными словами, можем сделать на заказ абсолютно всё(были заказы в нашей практике к примеру и на корзины в 3-4 метра в диаметре).

Преимущества оффера:

Эксклюзивность - аналогов с таким продуктом нет в онлайн сегменте.

Невысокая цена - низкая цена по авторским букетам и нашим композициям на 10-30 процентов от рыночных цен.

Индивидуальный подход - изготовим на заказ, как только вам захочется - любой цвет, любые цветы и композиции и т.д.

При заказе оптом - ещё лучшие партнерские отчисления для оптовиков. Мы за мотивацию наших вебмастеров.

Прозрачность работы - Вы всегда сможете настроить и отслеживать заказы со своих источников трафика.

Широкий выбор источников трафика - нет жестких ограничений по источникам трафика.

Что мы можем предоставить:

Лендинг

Готовые каталоги промоматериалов, под те или иные праздничные даты.

Постоянное пополнение фото и видеопубликациями и т.д. групп в соц. сетях, которые вы можете использовать для своих площадок.

Бесплатная разработка промоматериалов для рекламы на заказ в случае устоявшегося сотрудничества.

Требования к кандидату:

Успешный опыт в арбитраже трафика, на товарные офферы, не менее 6 месяцев; опыт в генерации трафика, от 10 лидов \ день; наличие актуальной статистики, не более 3-х месячной давности, подтверждающую вашу деятельность как арбитражника или иметь собственные источники трафика для получения лидов

Условия работы:

Средний чек заказа через сайт: 5000 рублей.

Партнерское отчисление: 1000 рублей или 20% от суммы заказа(без учета доставки).

Партнерские отчисления происходят в случае оплаченного заказа по факту.

С проверенными вебмастерами возможна оплата за заявку.

ЦА примерно равна между девушками покупающими для себя, и подругам и парнями покупающих для девушек.

Локация Москва и ближайшее Подмосковье.

Преимущества оффера:

Эксклюзивность - аналогов с таким продуктом нет в онлайн сегменте.

Невысокая цена - низкая цена по авторским букетам и нашим композициям на 10-30 процентов от рыночных цен.

Индивидуальный подход - изготовим на заказ, как только вам захочется - любой цвет, любые цветы и композиции и т.д.

При заказе оптом - ещё лучшие партнерские отчисления для оптовиков. Мы за мотивацию наших вебмастеров.

Прозрачность работы - Вы всегда сможете настроить и отслеживать заказы со своих источников трафика.

Широкий выбор источников трафика - нет жестких ограничений по источникам трафика.

Что мы можем предоставить:

Лендинг

Готовые каталоги промоматериалов, под те или иные праздничные даты.

Постоянное пополнение фото и видеопубликациями и т.д. групп в соц. сетях, которые вы можете использовать для своих площадок.

Бесплатная разработка промоматериалов для рекламы на заказ в случае устоявшегося сотрудничества.

Удаленная работа

Контакты: telegram: @cvetaleta_studio

Email: [email protected] Телефон: +79851020808