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Ищем успешного арбитражника под цветочный оффер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оффер перед праздниками - Флористические шедевры
Информация о работодателе:
ЦВЕТАЛЕТА — студия авторских букетов. Мы создаем Флористические шедевры.
Мы добились стабильных продаж в оффлайн торговле в своих трёх работающих цветочных студиях в Москве.
И сейчас активно переходим в онлайн продажи, для чего мы здесь и создали тему.
На данный момент у нас широкий ассортимент:
1. Авторские букеты.
2. Моно, дуо и триобукеты.
3. Композиции и корзинки.
4. Обычные букеты.
5. Всегда сможем удовлетворить изысканный вкус покупателя и сделать под его ТЗ, тот или иной Флористический шедевр.
Иными словами, можем сделать на заказ абсолютно всё(были заказы в нашей практике к примеру и на корзины в 3-4 метра в диаметре).
Преимущества оффера:
Эксклюзивность - аналогов с таким продуктом нет в онлайн сегменте.
Невысокая цена - низкая цена по авторским букетам и нашим композициям на 10-30 процентов от рыночных цен.
Индивидуальный подход - изготовим на заказ, как только вам захочется - любой цвет, любые цветы и композиции и т.д.
При заказе оптом - ещё лучшие партнерские отчисления для оптовиков. Мы за мотивацию наших вебмастеров.
Прозрачность работы - Вы всегда сможете настроить и отслеживать заказы со своих источников трафика.
Широкий выбор источников трафика - нет жестких ограничений по источникам трафика.
Что мы можем предоставить:
Лендинг
Готовые каталоги промоматериалов, под те или иные праздничные даты.
Постоянное пополнение фото и видеопубликациями и т.д. групп в соц. сетях, которые вы можете использовать для своих площадок.
Бесплатная разработка промоматериалов для рекламы на заказ в случае устоявшегося сотрудничества.
Требования к кандидату:
Успешный опыт в арбитраже трафика, на товарные офферы, не менее 6 месяцев; опыт в генерации трафика, от 10 лидов \ день; наличие актуальной статистики, не более 3-х месячной давности, подтверждающую вашу деятельность как арбитражника или иметь собственные источники трафика для получения лидов
Условия работы:
Средний чек заказа через сайт: 5000 рублей.
Партнерское отчисление: 1000 рублей или 20% от суммы заказа(без учета доставки).
Партнерские отчисления происходят в случае оплаченного заказа по факту.
С проверенными вебмастерами возможна оплата за заявку.
ЦА примерно равна между девушками покупающими для себя, и подругам и парнями покупающих для девушек.
Локация Москва и ближайшее Подмосковье.
Преимущества оффера:
Эксклюзивность - аналогов с таким продуктом нет в онлайн сегменте.
Невысокая цена - низкая цена по авторским букетам и нашим композициям на 10-30 процентов от рыночных цен.
Индивидуальный подход - изготовим на заказ, как только вам захочется - любой цвет, любые цветы и композиции и т.д.
При заказе оптом - ещё лучшие партнерские отчисления для оптовиков. Мы за мотивацию наших вебмастеров.
Прозрачность работы - Вы всегда сможете настроить и отслеживать заказы со своих источников трафика.
Широкий выбор источников трафика - нет жестких ограничений по источникам трафика.
Что мы можем предоставить:
Лендинг
Готовые каталоги промоматериалов, под те или иные праздничные даты.
Постоянное пополнение фото и видеопубликациями и т.д. групп в соц. сетях, которые вы можете использовать для своих площадок.
Бесплатная разработка промоматериалов для рекламы на заказ в случае устоявшегося сотрудничества.
Удаленная работа
Контакты: telegram: @cvetaleta_studio
Email: [email protected] Телефон: +79851020808
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