Всем привет! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного списка аккаунтов. К примеру, город, пол, возраст. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профиля влезать не надо. ...
Продвижение в ютуб, нужен подрядчик с Юр.Лицом
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Здравствуйте, нужно продвижение в ютуб, весь материал будет подготовлен, ниже вы видите минимальный порог по метрикам, тематика, ремонт квартир.
Youtube продвижение
1. 15000 просмотров в месяц
2. 2500 подписчиков в месяц
3. 24 видео в месяц
4. Стилистическое оформление
5. 500 комментариев в месяц
6. 4000 лайковв в месяц
Оптимизация аккаунта для продвижения.
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