Продвижение в ютуб, нужен подрядчик с Юр.Лицом

[b]Задача[/b] Ищу консультанта по маркетингу, в области торговой площадке Amazon, а так же нужна будет помощь в реализации настроек в facebook и instagram и их продвижения (Таргетолог). Человек который откликнется должен знать эту область. [b]Обязательные требования[/b] На сколько ...