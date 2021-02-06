Требуется создание 10 постов в Facebook .Нужен креативный дизайнер, который может не только «рисовать картинки» в Кореле или

Фотошопе, но и самостоятельно придумать и воплотить полноценную

дизайн-идею, которая:

1. Будет вызывать эмоции2. Обязательно привлечет внимание3. Попадет точно в цель и “зацепит” нужную аудиторию4. Красиво выделяет главное и эффектно преподностит