Требуется создание 10 постов в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок529 просмотров
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Требуется создание 10 постов в Facebook .Нужен креативный дизайнер, который может не только «рисовать картинки» в Кореле или

Фотошопе, но и самостоятельно придумать и воплотить полноценную

дизайн-идею, которая:

1. Будет вызывать эмоции2. Обязательно привлечет внимание3. Попадет точно в цель и “зацепит” нужную аудиторию4. Красиво выделяет главное и эффектно преподностит

3 года назад
guest_15879544288504
4 года в сервисе
Был
3 года назад