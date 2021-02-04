Дизайнер для отрисовки сайта и оформления групп в Вк и Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки320 просмотров
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ЗАДАЧА:

  • Создание визуальной концепции группы во вконтакте :баннер, публикации, письма, фото для рубрик
  • Создание визуальной концепции группы в инстаграме: аватарка, закрепы сторис, фото для рубрик
  • Отрисовка всех страниц обновленного сайта компании
ВАЖНО!
  • Если вы специалист только по инстаграму, вк или сайту- смело пишите. Рассматриваем вариант, что 3 задачи будут делать 2 разных человека: один по сайту, другой по социальным сетям
  • Строгие дедлайны. ТЗ заполним по требованию.
  • График свободный, оплата сдельная, предлагайте свои условия
  • Не нужно делать баннер из стандартных шаблонов канвы и присылать нам, мы это сами умеем
  • !!!!  По вк и инста: будет тестовое-сделать 1 баннер
А.Дизайн группы во вконтакте.
  • Нужно подготовить единый стиль: товары, меню, фотографии,посты.
  • Подготовить шаблоны для постов-есть подготовленные темы рубрик,плюс вне рубрик
  • Правки до финального принятия.
  • Срок-не позднее 15 февраля финальная сдача
  • Строгие дедлайны
  • Готовы заполнить бриф.
  • Основной цвет сиреневый
  • Логотип есть. Менять не будем
  • Стоимость от 2 000-3000 (Предлагайте свои варианты)
Б.Дизайн инстаграма
  • Правки до финального принятия.
  • Срок-не позднее 15 февраля финальная сдача
  • Аватарка, закрепы в сторис, фотографии
  • Стоимость от 2 000-3000 (Предлагайте свои варианты)
В.Дизайн и отрисовка сайта.
  • Наша группа в вк https://vk.com/theonefilmschool
  • Наш инста https://www.instagram.com/theonefilmschool1/
  • Основной цвет-сиреневый.
  • Готовы заполнить бриф.
  • Всего сделать от 20 страниц
  • Первую страницу делаем тестовой-если нравится, то заказываем все остальное
  • Срок-сделать за февраль,начало марта
►Рассматриваем отклики ТОЛЬКО с  комментариями/отзывы предыдущих заказчиков и портфолио
3 года назад
guest_16105636232436
3 года в сервисе
Был
3 года назад