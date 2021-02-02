Скриншоты из тиктока

Требуется таргетолог с кейсами, который сможет грамотно настроить рекламную компанию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 15 постов из тиктока (юмор, женская тематика) и закинуть в предложку паблика.
ПОСТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ!
К скриншотам обязательно добавлять подпись, которую можно найти в топовых комментариях под видео.
Оплата 100 рублей за 15 подобных постов!
Пример постов:
https://vk.com/wall-62579072_1028257
https://vk.com/wall-62579072_1027949
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