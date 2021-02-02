Скриншоты из тиктока

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок371 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать 15 постов из тиктока (юмор, женская тематика) и закинуть в предложку паблика.

ПОСТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ!

К скриншотам обязательно добавлять подпись, которую можно найти в топовых комментариях под видео. 

Оплата 100 рублей за 15 подобных постов!

Пример постов:

https://vk.com/wall-62579072_1028257

https://vk.com/wall-62579072_1027949

https://vk.com/wall-62579072_1028237

3 года назад
guest_15475347151322
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад