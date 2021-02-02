Добавить товары в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок264 просмотра
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Есть сайт поставщика, нужно перенести наименования и фотография товаров в группу ВК, всего товаров около 500.

3 года назад
maks09p
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад