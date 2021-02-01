Размещение товарных позиций в instagram-магазин

$400
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт49 заявок613 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всех приветствую. Нахожусь в поисках человека, который может помочь с постингом постов в instagram-магазин. Всего нужно выложить около 350 позиций. Все фото, тексты, хештеги доработки не требуют. Пишите по всем вопросам, расскажу подробнее.

3 года назад
evelinavaulina
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад