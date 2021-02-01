выстроить маркетинг в интернете, все онлайн каналы, а именно SMM , рассылка ,создание онлайн базы, сайт , рубрикаторы и тд . Ваша задача создать процесс.
Размещение товарных позиций в instagram-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую. Нахожусь в поисках человека, который может помочь с постингом постов в instagram-магазин. Всего нужно выложить около 350 позиций. Все фото, тексты, хештеги доработки не требуют. Пишите по всем вопросам, расскажу подробнее.
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