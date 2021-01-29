Оформление социальных сетей и ведение

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок495 просмотров
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Создаем новый продукт нужен смм специалист.

Создание единого стиля Оформление шапки

Создание сохраненных историй

Написание постов

Создание креативов

3 года назад
gelvira83
Эльвира 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад