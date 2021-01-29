Продвижение ютуб канала

Проанализировать конкурентов в Инстаграмм.
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Добрый день, нужен человек который насроит наш ютуб канал а также будет вести его, канал посвещен мульт сериалу и так вот что тербуется:
-разработка описания с интеграцией ключей из СЯ для каждого публикуемого видеоролика
-разработка ТЗ подрядчикам
-оснащение вдеоролика основными хештэгами по теме
-Публикация видеороликов
-публкация новостей в ленту
Внешние коммуникации:
-разработка и создание базы блогеров для рекламы
-разработка и создание базы потенциальных рекламодателей
-подбор партнерских программ
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