Продвижение ютуб канала

Добрый день, нужен человек который насроит наш ютуб канал а также будет вести его, канал посвещен мульт сериалу и так вот что тербуется:

-разработка описания с интеграцией ключей из СЯ для каждого публикуемого видеоролика

-разработка ТЗ подрядчикам

-оснащение вдеоролика основными хештэгами по теме

-Публикация видеороликов

-публкация новостей в ленту

Внешние коммуникации:

-разработка и создание базы блогеров для рекламы

-разработка и создание базы потенциальных рекламодателей

-подбор партнерских программ