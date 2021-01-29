Нужна помощь с администратором Фейсбук страницы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок222 просмотра
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Есть фейсбук страница которую создавал сотрудник.

На эту страницу давалась реклама Фейсбук от рекламного личного аккаунта сотрудника.

Сотрудник уволился и связи с ним нет.

Оказалось что рекламный аккаунт его блокирован без возможности восстановления.

Сейчас сотрудник - владелец страницы. Я администратор.

Можете помочь - чтобы удалить его со страницы и чтобы я был владельцем.

3 года назад
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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