Аудит кампаний во ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок232 просмотра
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Необходимо сделать аудит РК во Вконтакте, на скринах показать ошибки. 

Всего 3 кампании 

3 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад