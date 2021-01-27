Таргетолог в вебкам, таргет Instagram через Fb, реклама Google Yandex

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок525 просмотров
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В вебкам студию требуется Таргетолог SMM,

Задачи:

  • Ведение рекламы в Instagram через Facebook.
  • Таргетинг в Google, Yandex
  • основная задача состоит из того, чтобы потенциальный сотрудник оформил заявку на сайте или написал в мессенджеры(Vk.,Telegram,Instagram,WhatsApp). Обработкой занимаемся мы.
Требования:

  • Рассматриваем кандидатов у которых уже есть багаж в виде опыта, предоставление своего портфолио/резюме будет преимуществом
  • Понимания специфики работы Вебкам и аудитории
  • Ответственность
Мы предлагаем

  • Высокую доходность по выполненной работы
  • Работа по договору оформленному через юриста
3 года назад
guest_16117642990366
3 года в сервисе
Был
3 года назад