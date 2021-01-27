Таргетолог в вебкам, таргет Instagram через Fb, реклама Google Yandex

Нужно отобрать среди аудитории (500т подп.)блогера подписчиков из нашего города. Приобрели франшизу косметики у блогера. Нам нужно выделить среди ее подписчиков тех, кто с нашего города, чтобы впоследствии настроить на них таргет, либо просто спарсить их ...